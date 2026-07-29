Zonas residenciales de El Tigre ahora deben pagar por servicio de aseo

A partir de este lunes, 27 de julio, la Corporación Municipal Tigre Sur pusó en marcha la cobranza del servicio de recolección de basura en las zonas residenciales de El Tigre, municipio Simón Rodríguez del estado Anzoátegui. Las tarifas fijadas van de 2 a 6 euros, según la comunidad y el tipo de inmueble.

Carlos Puccio, presidente de Tigre Sur, informó que la medida se fundamenta en una ordenanza municipal en la que se establece el cobro con montos valorados en la moneda de mayor denominación, en este caso el euro.

Para ello, se clasificaron tres zonificaciones específicas, subdivididas en casas, apartamentos, penthouses y quintas en las áreas de las 11 comunas que comprende la jurisdicción.

Es así como en las viviendas de sectores populares deberán cancelar el monto mínimo de 2 euros, mientras que para los conjuntos residenciales la tasa oscila entre 4 y 6 euros.

"Todo esto transformado a bolívares porque es la moneda nacional", aclaró Puccio.

El funcionario mencionó que desde que la corporación asumió la responsabilidad del aseo urbano (a finales de febrero del año en curso, hasta la actualidad se había exonerado esta contribución, la cual definió como un monto simbólico y favorable para mejorar el servicio.

"En el municipio Simón Rodríguez podemos dar fe de que esta tarifa es algo simbólico. Incluso, es una de las más bajas tarifas a nivel nacional (…) si pagamos los servicios podemos mejorarlos, podemos ser más eficientes", expresó.

Competencia de comunas

En este sistema de cobro, según precisó Puccio, existe una alianza con las comunas para la organización ciudadana y el acompañamiento casa a casa al momento de exigir el pago. Sin embargo, estas estructuras no tienen competencia en el manejo de los fondos.

"Quiero aclarar que las cuentas que se están usando para la cobranza en los territorios son precisamente las de Tigre Sur. Solo que el poder popular está organizado, está planificado, conoce su territorio y estamos impulsando una sinergia para ser más eficientes", detalló.

Por otra parte, el representante del aseo destacó que 33% de las recaudaciones en los sectores será transferido a la inversión social y el levantamiento de proyectos comunales.

Puccio agregó que por lo pronto utilizan un pago móvil para que los usuarios se pongan al día con sus cancelaciones. Posteriormente, se les entrega a las familias un recibo de solvencia, con el sello de Tigre Sur y el sello de la comuna correspondiente.

Esta dinámica se mantendrá mientras se avanza en la digitalización del trámite con botones de pago en línea para que los pasos sean más sencillos.

Balance

Puccio, a su vez, apuntó que en los pocos meses de gestión de Tigre Sur en el municipio Simón Rodríguez han pasado de recoger 2 mil 200 a 3 mil 700 toneladas de desechos sólidos.

Además, resaltó que a través de la recaudación de impuestos, la actual administración municipal ha ejecutado la colocación de más de 5 mil toneladas de asfalto y 120 transformadores eléctricos, así como la activación de un quirófano para intervenciones de cataratas, dotación de vehículos para los organismos de seguridad, entregas de becas deportivas y atención para adultos mayores.

El Tigre / Damary Díaz