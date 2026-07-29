OVP denuncia muerte de privado de libertad en cárcel de Carabobo y pide investigar condiciones de reclusión

El Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) denunció este miércoles la muerte de Ramón Alexis Franco, quien permanecía recluido en el Centro de Formación del Hombre Nuevo (CFHN) El Libertador, en el estado Carabobo, y falleció en el Hospital Central Dr. Enrique Tejera.

De acuerdo con la organización, la información recibida indica que la causa de muerte habría sido un presunto paro cardiorrespiratorio. Sin embargo, el OVP señaló que no se conocen detalles sobre la enfermedad que padecía Franco, el tiempo que permaneció con problemas de salud, la atención médica recibida durante su reclusión ni las circunstancias que llevaron a su traslado al centro asistencial.

La ONG afirmó que los fallecimientos por condiciones de salud en centros penitenciarios venezolanos ocurren con frecuencia y que, en estos casos, suele existir poca información oficial sobre las causas y circunstancias de los decesos.

Según registros del OVP, el Centro de Formación del Hombre Nuevo El Libertador fue construido para albergar aproximadamente a 1.100 personas privadas de libertad. Actualmente, el recinto tendría una población superior a 2.300 internos, lo que representa una ocupación de más de 209 % y un nivel de hacinamiento superior al 109 %, de acuerdo con la organización.

El observatorio indicó que la sobrepoblación penitenciaria afecta el acceso a servicios básicos, incluida la atención médica, además de dificultar el seguimiento de personas con enfermedades y aumentar los riesgos asociados a las condiciones sanitarias dentro de los centros de reclusión.

El OVP solicitó una investigación independiente para determinar las circunstancias de la muerte de Ramón Alexis Franco y pidió información oficial sobre las condiciones de salud de la población recluida en el centro penitenciario de Carabobo.

Asimismo, la organización reiteró su llamado a implementar medidas para reducir el hacinamiento y garantizar la atención médica de las personas privadas de libertad, en cumplimiento de normas nacionales e internacionales de derechos humanos.

Carabobo / Redacción web