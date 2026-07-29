miércoles
, 29 de julio de 2026
El Tiempo Informando al Pueblo Oriental

Gobierno interino se reunió con delegación de EE. UU. para tratar respuesta al terremoto y cooperación energética

julio 29, 2026
Rodríguez informó en sus redes sociales sobre el encuentro

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, informó este miércoles que sostuvo una reunión con una delegación de alto nivel del Gobierno de Estados Unidos para evaluar la respuesta al doble terremoto ocurrido el pasado 24 de junio y revisar temas de cooperación energética entre ambos países.

A través de una publicación en Telegram, Rodríguez difundió un video del encuentro, en el que no se ofrecieron declaraciones por parte de los participantes.

La mandataria indicó que durante la reunión también se trataron asuntos relacionados con inversiones y seguridad, aunque no ofreció detalles sobre los puntos discutidos.

En su mensaje, Rodríguez señaló que ambas delegaciones reafirmaron la importancia de continuar avanzando en una agenda común orientada al beneficio de los pueblos de Venezuela y Estados Unidos.

Caracas / Redacción web

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