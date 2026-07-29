Dos personas resultaron heridas tras explosión de bombona de gas en un local de comida en Caracas

Dos personas resultaron heridas este miércoles tras la explosión de una bombona de gas doméstico en un local de venta de empanadas ubicado en el oeste de Caracas, informó Venezolana de Televisión (VTV).

El hecho ocurrió a las 06:05 de la mañana, en el establecimiento comercial. Tras la explosión, funcionarios de Protección Civil, bomberos y efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) acudieron al lugar para atender la emergencia y realizar una inspección de los daños.

Los heridos fueron trasladados al Hospital General de Lídice, centro de salud especializado en la atención de pacientes con quemaduras.

VTV indicó que hasta el momento no se han informado las causas que originaron la explosión de la bombona de gas doméstico.

Caracas / Redacción web