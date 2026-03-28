Ziad Alhamad asume presidencia de Fearab América en congreso en Puerto La Cruz

El dirigente comunitario Ziad Alhamad fue electo este sábado como nuevo presidente de la Federación de Entidades Americano-Árabes (Fearab América) para el período 2026-2029, en el marco del XX Congreso Panamericano Árabe que se celebra este fin de semana en Puerto La Cruz.

El anuncio se realizó durante la jornada central del encuentro, que reúne a representantes de la comunidad árabe de distintos países del continente en las instalaciones del Centro Sirio Venezolano. La designación marca el inicio de una nueva etapa para la organización, con énfasis en la integración regional y el relevo generacional.

Durante su discurso de proclamación, Alhamad destacó que su gestión estará enfocada en la unidad, la inclusión y la transparencia. “Mi promesa es trabajar por la unidad, respetar la diversidad de pensamiento y convivir en armonía. Por encima de los intereses personales, están los intereses de toda una comunidad”, expresó.

Relevo generacional y fortalecimiento continental

El nuevo presidente también subrayó la necesidad de fortalecer la participación de las nuevas generaciones dentro de la organización, así como recuperar la presencia de Fearab en todo el continente, con el objetivo de reintegrar a países desde Canadá hasta la Patagonia.

En esa misma línea, el presidente saliente, George El Alam, resaltó que uno de los principales objetivos del congreso es la renovación de la dirigencia y la consolidación de un liderazgo que garantice la continuidad institucional. “El que no sabe de dónde viene, no sabe a dónde va”, afirmó, al insistir en la importancia de que los descendientes de árabes se mantengan conectados con su identidad cultural.

Venezuela como punto de encuentro

El congreso ha servido como espacio para reafirmar el papel de la comunidad árabe en América Latina y, particularmente, en Venezuela, donde —según Alhamad— forma parte del tejido social más allá del ámbito comercial, con presencia en sectores profesionales, culturales y sociales.

Delegaciones de países como Chile, Panamá, Cuba, Argentina y Venezuela participan en el encuentro, que también ha permitido fijar posición sobre temas de interés internacional y comunitario.

Solidaridad con Palestina y llamado a la paz

Durante las jornadas, los representantes ratificaron su respaldo a la causa palestina y su llamado al entendimiento entre los pueblos. El embajador del Estado de Palestina en Venezuela, Fadi Alzaben, agradeció el apoyo de la comunidad árabe y del país anfitrión frente a los desafíos internacionales.

“Traemos lo más hermoso de nuestras raíces para sembrarlas en Latinoamérica”, expresó Alhamad, quien reiteró su compromiso de trabajar por la integración, la preservación cultural y el aporte al desarrollo de los países que han acogido a la diáspora árabe.

El evento, que se extenderá durante el fin de semana, consolida a Venezuela como sede de diálogo e integración para la comunidad árabe en el continente, en medio de un proceso de renovación institucional dentro de Fearab América.

Puerto La Cruz / Redacción Web