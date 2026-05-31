Realizarán la Expo Feria Nacional del Transporte este sábado en Barcelona

Las instalaciones del Complejo Polideportivo Libertador Simón Bolívar, ubicado en Barcelona, estado Anzoátegui, servirán de espacio este sábado 30 de mayo, para la realización de la Expo Feria Nacional del Transporte.

Según una publicación en la cuenta de Instagram de la gobernación, la jornada, realizada en alianza con el Ministerio del Poder Popular para el Transporte y el Ministerio del Poder Popular de Industrias y Comercio Nacional, comenzará a partir de las 8:00 am.

Se conoció que con el objetivo de garantizarle bienestar a los trabajadores del volante, la Expo Feria contará con una zona de atención y servicios para brindar asesoría legal, financiera y seguridad social.

También tendrá un espacio comercial y de exhibición con exposiciones de vehículos, venta de repuestos, lubricantes y accesorios para transporte. Además, esta área tendrá ofertas en productos de línea blanca y marrón, venta de cemento, calzado y recarga de cilindros de gas.

Por otro lado, se dió a conocer que contará con una Feria de Alimentos con la venta a cielo abierto de víveres, proteínas, verduras, hortalizas y empaquetados.

De igual manera, los transportistas tendrán atención en salud y trámites ante el Instituto Nacional de Transporte Terrestre (INTT) y el Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (Seniat).

Barcelona / Elisa Gómez