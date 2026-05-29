viernes
, 29 de mayo de 2026
El Tiempo Informando al Pueblo Oriental

Con diversas actividades recreativas celebraron el Día del Adulto Mayor en Barcelona

mayo 29, 2026
Desde tempranas horas, los abuelos celebraron su día / Foto: Cortesía

La Fundación Casa del Abuelo, ente adscrito a la Alcaldía del municipio Simón Bolívar, en el estado Anzoátegui, celebró este viernes 29 de mayo el Día del Adulto Mayor, con diversas actividades recreativas.

A través de una publicación en la cuenta de Instagram del ayuntamiento, se conoció que la agenda comenzó a tempranas horas de la mañana, con una caminata desde la sede, ubicada entre las avenidas Centurión y Fuerzas Armadas, con destino a la plaza Cuatro Caras, situada a escasos metros.

En este último punto, se concentró todo el evento, con el desarrollo de clases de acondicionamiento físico, bailoterapia, dinámicas recreativas, torneos de dominó y ajedrez; así como canto de música retro.

De acuerdo a la publicación, la jornada contó con el acompañamiento de la alcaldesa Sugey Herrera, quien compartió con los abuelos.

"Para nosotros, ellos son la prioridad. Nos llena de orgullo llenarlos de afecto porque son sinónimo de alegría, empatía, amor infinito y el pilar fundamental de nuestras familias", expresó Herrera.

Barcelona / Elisa Gómez

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