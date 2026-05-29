Pescadores de Mochima denunciaron restricciones para trabajar en el Lance de Guaigua

Pescadores del Lance de Guaigua, ubicado en el poblado de Mochima, estado Sucre, manifestaron su descontento ante las restricciones que, según denunciaron, enfrentan para desarrollar sus jornadas de pesca en la zona.

Los trabajadores del mar aseguran que otras personas alegan ser propietarias de estas aguas por derecho de herencia, situación que ha generado conflictos y limitaciones para realizar sus labores cotidianas.

“Tenemos cinco meses sin trabajar”

Cristóbal Canache, integrante del grupo afectado, afirmó que alrededor de 42 familias se encuentran perjudicadas por esta situación.

“Los herederos Jiménez, estos señores no nos quieren dejar pescar en el sitio porque ellos dicen que son los dueños del mar (…), tenemos cinco meses sin trabajar y somos 42 familias afectadas”, expresó.

Los pescadores señalaron que la paralización de las actividades ha impactado directamente sus ingresos y la estabilidad económica de las familias que dependen de esta actividad artesanal.

Solicitan apoyo de Insopesca

Por su parte, Eleazar Barrios comentó que están solicitando apoyo al Instituto Socialista de la Pesca y Acuicultura (Insopesca) para hacer cumplir una sentencia emanada por tribunales y que, según indicó, no ha sido acatada por los ciudadanos señalados.

Barrios explicó que, tras sostener reuniones con representantes del organismo, actualmente consignan una solicitud para coordinar el traslado de funcionarios junto a la fuerza castrense con el objetivo de mediar y poner fin al conflicto.

Asimismo, aclaró que no buscan desalojar a los otros pescadores de la zona.

“Reconocemos que ellos son pisatarios y que tienen sus derechos como nosotros a la pesca, en ningún momento estamos solicitando que sean desalojados”, señaló.

Piden garantías para trabajar

Ante esta situación, los afectados hicieron un llamado a las autoridades competentes para que intervengan y garanticen el derecho al trabajo y el desarrollo normal de las actividades pesqueras en los turnos establecidos.

Cumaná / Lino Castañeda