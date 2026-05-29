Bomberos de la UDO hicieron llamado a evitar quema de basura en Cumaná

El Cuerpo de Bomberos de la Universidad de Oriente (UDO) realizó un llamado de conciencia a los habitantes de la ciudad de Cumaná, estado Sucre, ante las constantes quemas de desechos sólidos registradas en distintos sectores de la localidad.

A través de una publicación difundida en redes sociales, el organismo advirtió sobre las consecuencias que generan estas prácticas, especialmente por el riesgo de incendios y el uso de recursos destinados a emergencias reales.

“Tu basura quemándose puede costarle la atención a una emergencia real”

Los funcionarios señalaron que las quemas de basura representan una situación peligrosa tanto para las comunidades como para el ambiente.

“Tu basura quemándose puede costarle la atención a una emergencia real, ¡no quemes basura!”, expresaron mediante el mensaje compartido en plataformas digitales.

Asimismo, destacaron que este tipo de incidentes obliga al despliegue de unidades y personal bomberil que podrían requerirse para atender otras emergencias de mayor gravedad.

Exhortan a utilizar los servicios de recolección

Ante esta situación, recomendaron a la ciudadanía hacer uso adecuado de los servicios de recolección de desechos sólidos y evitar prácticas que puedan provocar incendios o afectar la salud de las personas.

Igualmente, exhortaron a la población a colaborar con el cuidado de la ciudad y la prevención de riesgos que puedan poner en peligro vidas y propiedades.

Cumaná / Lino Castañeda