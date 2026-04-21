Zafra de sardina en Pampatar reporta resultados positivos en su primer mes

Al cumplirse el primer mes de la zafra de sardina, este 15 de abril, los pescadores artesanales de la bahía de Pampatar, en el estado Nueva Esparta, califican el inicio de la temporada como una etapa de gran productividad.

Andrés Vicente Marcano, vocero del sector, señaló que las seis trenes sardineros que operan en la zona han logrado obtener capturas constantes, lo que permite dinamizar la economía local desde el primer día de labores.

Estima que durante estas primeras semanas se han extraído aproximadamente 300 toneladas de sardina, solo en la zona de Pampatar.

Este flujo de producción no solo garantiza el abastecimiento, sino que ha permitido a las familias pesqueras realizar inversiones importantes en sus equipos de trabajo, como por ejemplo la adquisición de nuevas redes y el mantenimiento de las embarcaciones, fundamentales para sostener la actividad a largo plazo.

Marcano aseguró que el precio de la tonelada del especimen marino se mantiene en 500 dólares, una cifra acordada previamente al inicio de la temporada.

Marcano hizo un llamado a los 74 productores de la isla y a los compradores a respetar este valor establecido, con el objetivo de proteger la sostenibilidad financiera de quienes dependen directamente de este recurso marino y evitar fluctuaciones que afecten al trabajador primario.

Un punto clave destacado por los trabajadores del mar es la diferencia en los métodos de pesca respecto a otras regiones como el estado Sucre.

En Nueva Esparta se practica una pesca de carácter netamente artesanal, esperando a que el recurso llegue a la costa para realizar el calado de las redes. Los pescadores locales enfatizan la importancia de cuidar este método para no alejar los cardúmenes de la orilla y preservar el ecosistema costero.

El sector pesquero de Pampatar mantiene altas expectativas para los meses siguientes, enfocándose en la conservación del recurso como un motor económico para la entidad y el país.

La llegada de la sardina a las costas de Manzanillo y la isla de Coche también se suma al panorama favorable de esta temporada, que hasta ahora se desarrolla con normalidad y beneficios directos para las comunidades organizadas.

Nueva Esparta / Mario Guillén Montero