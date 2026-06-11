Encuentro Ciudadano asegura que el tejido social interno es indispensable para la transición democrática

El dirigente de Encuentro Ciudadano (EC) Alejandro Orozco, desde Pampatar, municipio Maneiro, ofreció un balance sobre la evolución de la ruta democrática en el país.

Durante su intervención hizo un llamado directo a consolidar la articulación de las fuerzas internas para responder de manera eficiente al nuevo panorama político y evitar caer en la inercia.

Orozco recordó el triunfo parlamentario de 2015 como una muestra de la eficacia de la unidad real. Sin embargo, explicó que los años posteriores estuvieron marcados por un fuerte desgaste provocado por la crisis económica, el éxodo migratorio y la censura, factores a los que se sumaron errores propios y las acciones de sectores que colaboraron con el sistema.

El representante de la tolda política destacó que el espíritu de las primarias y el masivo esfuerzo ciudadano del pasado 28 de julio lograron reactivar a quienes creen en una alternativa de cambio.

Valoración

En este escenario, valoró de forma positiva la intensa actividad diplomática de María Corina Machado, mediante sus recientes reuniones en la Casa Blanca y sus encuentros con el secretario de Estado, Marco Rubio.

Desde Encuentro Ciudadano se enfatizó que el verdadero desafío del liderazgo consiste en acortar la brecha entre el éxito geopolítico y la movilización en Venezuela.

Orozco concluyó que la organización social sigue siendo la pieza clave para materializar el cambio político y mantener activa la fuerza ciudadana en las regiones.

Nueva Esparta / Mario Guillén Montero