Usuarios reportan retrasos en suministro de gasolina subsidiada en Anaco y Freites

Usuarios de los municipios Anaco y Freites, ambos ubicados en la zona centro del estado Anzoátegui, reportaron que han notado retrasos en el suministro de combustible subsidiado en las últimas semanas.

En el caso de residentes de la ciudad gasífera, los testimonios indicaron que la gasolina, cuyo precio es de 0,50 bolívares por litro, no está llegando con la frecuencia habitual y, en algunos casos, los retrasos para surtir son de hasta dos semanas.

"Últimamente se ha presentado esta situación y la tardanza para echar gasolina en algunos números de placas es de hasta 15 días", aseveró Ramón Martínez, quien dijo que abastece su vehículo en la E/S Anaco I, ubicada en la avenida José Antonio Anzoátegui.

Antonio Trillo dijo que surte su camioneta con gasolina a precio internacional porque no está registrado en el Sistema Patria y acotó que en días recientes ha tenido que hacer cola para abastecerse porque los usuarios que tienen cupo para adquirir el combustible más barato, también están comprando gasolina dolarizada.

"Tengo amigos que tienen huella para pagar la gasolina con Biopago y me dicen que están echando aunque sea diez litros de la dolarizada para poder mover el carro; así dan chance a que llegue a las pocas bombas subsidiadas que quedan", acotó.

En Freites

Los usuarios que acuden a la E/S El Merey, ubicada en Cantaura, municipio Freites, señalaron que en vez de cargar combustible cada 10 días, como ocurre regularmente, ahora tardan el doble.

"Normalmente me toca cada 10 días, pero últimamente han sido 20 días por los retrasos en la llegada de las gandolas. Antes venían todos los días, ahora creo que llegan interdiario", comentó Julio Hernández.

También el gasoil

Otras personas también hicieron referencia a las dificultades para adquirir el gasoil tanto en las E/S de modalidad internacional como en las subsidiadas.

Según dijeron, la situación se ha presentado desde hace más de un mes no sólo en Anaco y Freites, sino también en el municipio Santa Ana.

"En la bomba de Santa Ana, que está dolarizada, llega gasolina prácticamente todos los días, pero el gasoil está difícil", dijo un conductor, quien se identificó como Alberto García.

Anaco / Danela Luces