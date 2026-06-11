Pepsi tiene nuevas latas para disfrutar la fiesta del fútbol

Llegó la gran fiesta del fútbol y Pepsi ya está en la cancha para celebrarlo en grande, con el lanzamiento de su nueva edición especial de latas inspirada en la plataforma global Pepsi Football Nation, una propuesta que fusiona el movimiento internacional de la marca, con la irreverencia y la pasión del fanático venezolano bajo el icónico slogan: El fútbol es mejor con Pepsi.

Según una nota de prensa, esta edición especial transforma por completo el diseño de sus latas y en esta ocasión la pelota de fútbol pasa a ser la completa protagonista del diseño exclusivo vistiendo las versiones de Pepsi Regular y Pepsi Zero. Además, para los formatos de botellas PET, los consumidores podrán encontrar collarines con esta misma temática en los puntos de venta.

Las reglas

Pepsi se vuelve protagonista de este momento, por su autenticidad. La marca se posiciona en el centro de la jugada apalancándose en "las reglas no escritas del fútbol". Para lograr una conexión real con nuestro consumidor, elevamos el humor y la forma tan particular en la que el fanático venezolano vive y disfruta cada partido entre panas.

Reglas tan nuestras como: “no se canta gol antes de que el balón entre”, “la camisa de siempre no se lava por cábala”, “si tu equipo juega, no se trabaja” o “el que se pica, paga los perros”, forman parte del ecosistema de la campaña.

"El objetivo principal es celebrar la pasión por el deporte desde la perspectiva única del fanático. Buscamos que el consumidor se vea reflejado en cada pieza de la campaña, porque el venezolano es tan irreverente como la marca y tenemos nuestra propia forma de hacer fútbol", dijo Adriana López, gerente de Marca Pepsi.

Temporada ideal

La campaña viene con un despliegue masivo en TV, medios digitales y radio con menciones que invitan al consumidor a "jugársela con Pepsi". La innovación se sentirá directamente en el anaquel y los puntos de venta, para impulsar la marca durante toda la temporada.

Para mantener la vibra alta, Pepsi estará en los principales espacios de celebración y transmisión de los juegos, con experiencias en universidades, centros comerciales y plazas públicas, asegurando que cada partido se viva con la energía y el sabor preferido por todos.

Caracas / Redacción Web