Lechería fue epicentro de la tercera edición de las Olimpiadas Regionales de Robótica

Bajo el lema "Los robots se encuentran con la cultura", se llevó a cabo este jueves la tercera edición de las Olimpiadas Regionales de Robótica, la cual tuvo a Lechería, capital del municipio Diego Bautista Urbaneja del estado Anzoátegui, como epicentro de la tecnología.

El Gran Salón del Hotel Maremares fue el sitio escogido para albergar a 27 equipos, integrados por jóvenes que demostraron sus habilidades en diseño, programación y resolución de problemas mediante el desarrollo de prototipos automatizados.

Manuel Ferreira, alcalde de Urbaneja, asistió al evento

La actividad contó con la presencia del alcalde Manuel Ferreira, quien destacó que los equipos competían para sumar puntos que los lleve a la posibilidad de asistir al mundial que se va a realizar a finales de año en Puerto Rico.

Realidad

Señaló que desde su gestión, de la mano de Adakademy, la Dirección de Educación y Cultura y también la Federación de Robótica han puesto el mayor empeño en que los jóvenes talentos puedan mostrar lo que han aprendido y la manera de desarrollar la tecnología, uniéndola con la cultura, que es la temática internacional.

"Nosotros estamos acá para brindar espacios, no sólo de mostrar ese talento, sino también de aprendizaje, de crecimiento, seguir aumentando el talento y la experticia en estos campos tan innovadores, pero que van a terminar siendo tan necesarios para la humanidad", fue parte de lo expresado por Ferreira.

Lechería / Elisa Gómez