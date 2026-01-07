Yo Soy Futuro Guanta entregó más de 250 juguetes por el Día de Reyes

La organización Yo Soy Futuro Guanta entregó más de 250 juguetes en un par de sectores de la localidad portuaria, en el marco del Día de Reyes, que se celebró el martes 6 de enero.

Richard Guardiola, vocero de la mencionada organización, indicó que este tipo de actividades ratifican el compromiso que tienen con los niños guanteños y la población en general. Además precisó que en esta ocasión los beneficiados fueron los que residen en las comunidades Bahía Costa Mar y Terrazas de 14 de Septiembre.

Operación Navidad

También recordó que anteriormente en la Operación Navidad 2025 donaron más de 500 juguetes en sectores como Cerro Oriente, El Chaurito, El Guamache, entre otros, lo que da muestra del amplio despliegue que han tenido en las últimas dos semanas.

Como lo han dejado saber a través de sus redes sociales, para poder llevar alegría a los niños con los juguetes Yo Soy Futuro Guanta ha trabajado en alianza con fundaciones y además ha realizado actividades para recaudar fondos y adquirir los juguetes.

Próximas actividades

Richard Guardiola comentó que el próximo 30 de enero celebrarán el tercer aniversario del programa Abuelos de Guanta, que tiene más de 200 beneficiados por mes.

Se espera que puedan festejar con alguna jornada especial para los adultos mayores, como ya lo han hecho en otras oportunidades.

Guanta/ Javier A. Guaipo