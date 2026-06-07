El papa León XIV congrega a más de un millón de personas en Madrid y pide una fe comprometida con el bien común

En el acto más multitudinario de su visita oficial a España, el papa León XIV presidió este domingo una misa ante más de 1.200.000 fieles en la plaza de Cibeles de Madrid.

Coincidiendo con la festividad del Corpus Christi y el Día de la Caridad, el pontífice aprovechó la homilía para exhortar a la comunidad católica a abandonar una fe "cómoda y privada" y a implicarse activamente en los desafíos sociales contemporáneos, con especial énfasis en la atención a los sectores más vulnerables.

"Nadie puede arrodillarse ante Dios y despreciar al hermano", aseveró el líder de la Iglesia católica, quien instó a evitar que la histórica tradición religiosa del país se convierta en "un museo del pasado que visitar".

El compromiso personal en la construcción del bien común y el rechazo a la indiferencia y al egoísmo articularon el eje central de su alocución.

Honores institucionales

La jornada dominical comenzó en la sede del Ayuntamiento de la capital, donde el alcalde, José Luis Martínez-Almeida, entregó al pontífice la Llave de Oro de la Ciudad. En el libro de honor, León XIV manifestó su deseo de que Madrid continúe siendo un espacio "acogedor e integrador".

Posteriormente, realizó un recorrido en el papamóvil para saludar a la multitud antes de iniciar la Santa Misa, celebración a la que asistieron los reyes de España y sus hijas, la princesa Leonor y la infanta Sofía.

La afluencia de ciudadanos desbordó las previsiones de la organización; miles de asistentes debieron seguir el acto a través de pantallas gigantes debido a las limitaciones de aforo en la zona central.

Al término de la eucaristía se dio inicio a la procesión del Corpus Christi. En un hecho inédito, el pontífice acompañó el cortejo bajo palio por la calle de Alcalá —decorada con una alfombra floral de 30.000 claveles—, precedido por la custodia histórica de 1943 perteneciente al Museo de la Catedral de la Almudena. El evento se desarrolló bajo un estricto despliegue de seguridad a cargo de fuerzas de élite de la Policía Nacional.

Agenda vespertina y diálogo social

Tras un breve descanso en la Nunciatura Apostólica —donde mantuvo un encuentro privado con los miembros de la Orden de San Agustín, congregación a la que perteneció como prior general—, el pontífice trasladó su actividad al Movistar Arena.

Bajo el lema «Tejer redes con el mundo de la cultura, del arte, de la economía y del deporte», este encuentro sectorial busca consolidar las vías de diálogo entre la Iglesia y la sociedad civil contemporánea.

El acto, conducido por los periodistas Carlos Franganillo y Lara Síscar, cuenta con la participación de destacadas figuras del ámbito cultural y deportivo, así como de los principales representantes de las organizaciones sindicales (UGT y CCOO) y patronales (CEOE y Cepyme).

Madrid / Redacción Web