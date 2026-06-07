Perú define su presidencia en una ajustada segunda vuelta entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez

Más de 27,3 millones de peruanos están convocados a las urnas este domingo para elegir en segunda vuelta al próximo presidente de la República para el período 2026-2031.

La contienda electoral, que enfrenta a la candidata derechista Keiko Fujimori (Fuerza Popular) y al izquierdista Roberto Sánchez (Juntos por el Perú), determinará quién será el noveno mandatario del país andino en la última década, en un escenario de extrema paridad según los sondeos previos.

Los centros de votación abrieron a las 7:00 hora local (12:00 GMT) y permanecerán operativos durante diez horas. Las autoridades electorales anticipan que el escrutinio oficial definitivo podría extenderse por varios días debido al estrecho margen que ha caracterizado a los últimos procesos presidenciales en el país.

Dos proyectos en disputa y el peso del pasado

La elección presidencial reedita la histórica polarización entre el fujimorismo y el antifujimorismo que marca la agenda política peruana desde 1990.

Keiko Fujimori busca la jefatura del Estado en su cuarto intento consecutivo en una segunda vuelta, tras haber sido derrotada en 2011, 2016 y 2021. Su candidatura representa el retorno al poder de la organización fundada por su padre, el expresidente Alberto Fujimori.

Roberto Sánchez, por su parte, articula su propuesta en torno al respaldo de los sectores rurales y populares. El candidato izquierdista ha incluido en su plataforma la promesa de liberar al expresidente Pedro Castillo, actualmente en prisión tras su fallido intento de disolución del Congreso a finales de 2022.

A los electores en territorio nacional se suman 1,2 millones de ciudadanos habilitados en el extranjero, con las mayores concentraciones de votantes en Buenos Aires, Santiago de Chile, Madrid y Barcelona, cuyo voto exterior podría resultar decisivo para el desenlace.

Incidencias logísticas y fiscalización del proceso

Las primeras horas de la jornada registraron retrasos puntuales en la instalación de algunas mesas debido a la falta de material electoral, una situación que las autoridades del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) reportaron como menor en comparación con los graves desajustes de la primera vuelta del pasado 12 de abril.

Para garantizar la transparencia y mitigar las denuncias de irregularidades, el proceso cuenta con el despliegue de más de 250 observadores internacionales de la Unión Europea (UE) y la Organización de Estados Americanos (OEA).

Asimismo, las agrupaciones políticas han reforzado su propia fiscalización; Fujimori anunció la movilización de 95.000 delegados de mesa a nivel nacional para la custodia del voto.

Inicio de la jornada de los candidatos

Ambos aspirantes iniciaron el día con actividades públicas antes de emitir sus votos. Roberto Sánchez comenzó la jornada asistiendo a una ceremonia religiosa familiar en su ciudad natal de Huaral, desde donde hizo un llamado a ejercer un "voto democrático y de conciencia".

Mientras que Keiko Fujimori visitó un centro de coordinación partidaria en el distrito limeño de Villa El Salvador para supervisar el despliegue de sus personeros de votación.

Lima / Redacción Web