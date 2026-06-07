Homenaje al cantautor Julio Miranda congregará a talentos locales y regionales

“El cantautor del amor”, como era llamado el fallecido cantante Julio Miranda, recibirá un homenaje en La Esmeralda, municipio Ribero del estado Sucre, su lugar de nacimiento, el próximo 11 de julio.

José Miguel Fernández, “el monarca de oriente”, intérprete de música llanera, uno de los organizadores del evento, invitó a la conmemoración de la vida del cantante, “donde los estaremos recibiendo con los brazos abiertos”.

Fernández dijo que la intención es resaltar la cultura de los pueblos, “y estar presente en este homenaje nos llena de mucho orgullo”.

Unos 20 cantantes, danzas locales, declamadores e intérpretes de galerón se presentarán para el homenaje. La cita iniciará a la 1:00 pm y se extenderá hasta horas de la noche.

La directora de Cultura del municipio Ribero, Lisbeth Salazar, manifestó su respaldo al homenaje a Julio Miranda, “un baluarte de nuestra cultura”.

Dijo que el ente siempre está apoyando a los cultores. “Estamos dando respuesta a nuestros cultores, que en su momento lo dieron todo por nuestra identidad”.

Apoyo

Ángel Rosario, director de la Casa de la Cultura Julio Miranda, de Playa Grande, municipio Bermúdez, manifestó su satisfacción y apoyo al homenaje al fallecido cantautor, “el hombre más grande que han tenido La Esmeralda y Playa Grande”.

Dijo que participarán activamente con sus grupos culturales y tres talentos juveniles, además de la asistencia de todo el personal de la institución.

“Va a ser una actividad grande y el pueblo de Sucre se va a sentir orgulloso, y el oriental se va a sentir satisfecho”, concluyó.

Sucre/ Yumelys Díaz