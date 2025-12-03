Yeferson Soteldo le dio el triunfo a Fluminense con doblete ante Gremio

Tras más de un año sin anotar un gol, el habilidoso atacante venezolano Yeferson Soteldo volvió a mover las redes (por partida doble) y le dio el triunfo a Fluminense 2-1 sobre Gremio, en duelo correspondiente a la jornada 37 del Brasileirao.

El extremo de 28 años aplicó la "ley del ex" y facturó un doblete ante su antiguo equipo, justo con el que había marcado por última vez el 26 de octubre de 2024. Aquel fue un duelo ante Atlético Goianiense, también por la primera división del fútbol brasileño, que terminó en victoria de los suyos 3-1.

Soteldo partió de titular por la banda izquierda del Fluminense en la Arena Do Grêmio y anotó el primer tanto al minuto 19, mientras que el segundo lo hizo al 52'. Además el portugueseño venía de dar también su primera asistencia con el club en la fecha anterior, cuando golearon 6-0 a São Paulo.

Cortó la sequía

Yeferson Soteldo había visto acción en 50 partidos desde la última vez que marcó un gol antes del doblete del martes. Disputó seis con la camiseta de Gremio, 19 con el Santos, 19 con Fluminense y otros seis con la selección nacional de Venezuela y en ese lapso apenas sumaba tres asistencias.

Vale acotar que durante su estadía en Santos y al principio de su paso por el "Flu", el extremo nativo de Acarigua estuvo lesionado y eso provocó que se perdiera alrededor de 10 desafíos, mientras que en otros donde sí jugó se le notaba la falta de ritmo.

De igual manera con La Vinotinto su aporte fue nulo en los seis encuentros de eliminatorias que disputó y en algunos de ellos igualmente era evidente que no estaba a plenitud física, pero aún así era alineado por encima de otros.

Ahora con su producción en los últimos dos desafíos, parece que va tomando la confianza necesaria para comenzar a retomar el nivel que se espera de él en Brasil y ver si así puede mantenerse en la órbita de la selección.

Goles

Al minuto 19 Soteldo empujó hacia el fondo del arco un balón suelto en el segundo palo del arquero tras un centro desde la derecha de Kevin Serna que no pudo ser rematado ni rechazado, pero que aprovechó el venezolano.

Luego al 52' recibió un pase de Lucho Acosta y sacó un remate de zurda dentro del área para vencer por segunda vez al guardameta Tiago Volpi.

En ese compromiso el futbolista de 28 años fue titular en la banda izquierda y jugó 69 minutos. Salió en el 11 inicial por primera vez desde el 23 de julio de este año, cuando su club enfrentó a Palmeiras.

Barcelona / Javier A. Guaipo