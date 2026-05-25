Excarcelaron bajo régimen de presentación al dirigente de Vente Venezuela en Barinas, Yoel Sucre

La organización Fundación de Derechos Humanos Los Llanos (Fundehullan) informó este lunes sobre la liberación del dirigente político Yoel Sucre, coordinador regional de Vente Venezuela en el estado Barinas, quien había sido detenido el pasado viernes.

A través de una publicación en redes sociales, la ONG señaló que los tribunales le otorgaron una medida de libertad condicional, bajo régimen de presentación cada 30 días.

Fundehullan exigió el cierre definitivo del caso y denunció que Sucre sigue siendo víctima de persecución política. La detención del dirigente había sido rechazada previamente por Vente Venezuela, partido encabezado por la líder opositora María Corina Machado.

De acuerdo con la defensa del activista, las autoridades pretendían imputarlo nuevamente por presuntos delitos de terrorismo e instigación al odio por pintar una pared durante la campaña presidencial de 2024 con la frase “Hasta el final”.

El abogado Tomás Aragosta afirmó que el expediente ya había sido cerrado tras la aprobación de una ley de amnistía anunciada este año por el Gobierno venezolano, por lo que calificó la detención de Sucre como arbitraria e injustificada.

Caracas / Redacción web