El Pitazo reporta la suspensión de su cuenta de Instagram

La red social Instagram suspendió este lunes 25 de mayo la cuenta oficial del medio venezolano El Pitazo (@ElPitazoTV), tras recibir denuncias vinculadas a supuestas infracciones de derechos de autor. La decisión dejó temporalmente inactivo uno de los espacios digitales más utilizados por el portal para difundir información y contenido periodístico.

De acuerdo con un comunicado, la medida fue aplicada luego de varios reportes relacionados con publicaciones compartidas por el medio. No obstante, El Pitazo afirmó que sus trabajos periodísticos son elaborados bajo criterios de verificación, investigación y responsabilidad editorial, por lo que consideran inesperada la suspensión de su perfil.

La notificación, recibida alrededor de las 3:30 de la tarde, también incluyó la posibilidad de iniciar un proceso de apelación en caso de que el medio considere incorrecta la sanción impuesta. Tras conocer la decisión, el equipo editorial comenzó a revisar el caso y los mecanismos disponibles para intentar recuperar el acceso a la cuenta.

La suspensión impacta uno de los principales canales de distribución de noticias del portal, utilizado para compartir reportajes, alertas informativas, investigaciones y material audiovisual dirigido a usuarios dentro y fuera del país.

Mientras avanza el proceso ante Meta, empresa matriz de Instagram, El Pitazo aseguró que continuará publicando información a través de sus demás plataformas digitales para mantener contacto con su audiencia.

El caso ocurre semanas después de una situación similar denunciada por Armando.Info, cuya cuenta en Instagram también fue suspendida el pasado 6 de mayo luego de reclamos relacionados con derechos de autor sobre contenidos vinculados a una investigación periodística. En esa oportunidad, el medio informó que activó los procedimientos de apelación para solicitar la restitución de su perfil.

Caracas / Redacción web