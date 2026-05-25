María Corina Machado se reunió con el presidente de Panamá, José Raúl Mulino

La líder opositora venezolana María Corina Machado agradeció públicamente al presidente de Panamá, José Raúl Mulino, por el respaldo brindado a la causa democrática venezolana y por su compromiso con la estabilidad regional, luego de reunirse con él en el Palacio de Gobierno.

A través de un mensaje difundido en la red social X, Machado destacó el “valiente liderazgo” del mandatario panameño y aseguró que Venezuela recordará “siempre lo que el pueblo y el Gobierno de Panamá han hecho por nuestra gente y por nuestra libertad”.

La dirigente opositora también expresó confianza en un eventual reencuentro en territorio venezolano. “Pronto nos reencontraremos en casa, y lo recibiremos con honores en una Venezuela libre”, escribió en la publicación.

Ciudad de Panamá / Redacción web