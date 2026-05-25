Trama que afecta a Zapatero pudo intervenir en la llegada de González Urrutia a España

La trama de la aerolínea Plus Ultra, por la que se investiga al expresidente del gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero, pudo haber intervenido en decisiones estratégicas públicas como la liberación de presos en Venezuela o en la participación de agentes del Cuerpo Nacional de Inteligencia (CNI) en la salida del líder opositor venezolano Edmundo González Urrutia a España.

Así lo refleja el juez José Luis Calama en el auto para investigar esta causa por la que se ha ordenado la detención, entre otros, del expresidente de Plus Ultra Julio Martínez Sola y del empresario Julio Martínez Martínez, considerado presunto "testaferro" de Zapatero, quien fue imputado por tres delitos relacionados con el tráfico de influencias la pasada semana.

En una agenda de color negro con la serigrafía 'Plus Ultra, Líneas Aéreas', intervenida en uno de los registros, aparecen anotaciones manuscritas que, según el auto del magistrado, "revelan una posible intervención en decisiones estratégicas de carácter público".

Entre estas menciona la liberación de presos en Venezuela o la intervención de agentes del CNI en relación "con lo que parece corresponder con la repatriación de Edmundo González".

El líder opositor fue trasladado a España en septiembre de 2024 en un avión de las Fuerzas Aéreas españolas, después de haber permanecido varios días refugiado en la Embajada de España en Caracas.

El Gobierno de España dispuso los medios diplomáticos y materiales necesarios para su salida y las autoridades venezolanas le concedieron un salvoconducto para abandonar la sede diplomática y viajar hacia España.

A su llegada, comenzaron los trámites para la solicitud de asilo, que posteriormente le fue concedido.

Madrid / EFE