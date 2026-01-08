Xolos de Tijuana anunció la contratación del venezolano Josef Martínez

Xolos de Tijuana, club de la Liga MX de México, anunció la contratación del futbolista venezolano Josef Martínez, de 32 años de edad, para el resto de la temporada 2025-2026.

El atacante proviene del Earthquakes de San José, un club de la Major League Soccer (MLS) -liga que aglutina a Estados Unidos y Canadá-, y convirtió 14 goles en la contienda 2025.

Antes, en la misma MLS, formó parte de Atlamta United, Inter Miami y CF Montreal. Desde 2017 hasta 2025 laboró en la MLS y logró 130 dianas, sexta mayor cantidad para un atleta en la historia de ese circuito creado en 1996.

Palabras de bienvenida

"El Club Tijuana hace oficial el fichaje del delantero Josef Martínez, quien proviene del San José Earthquakes de la MLS", escribió el elenco en su portal web. "Martínez posee un olfato goleador, experiencia internacional y es un hombre de área".

"¡Bienvenido a tu nueva casa, Josef! ¡Locos X Tijuas!", agregó el cuadro que el viernes jugaría con Club América en el inicio del Torneo Clausura 2026.

Tijuana / Redacción Web