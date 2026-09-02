Wright: aumento de producción petrolera en Venezuela presionará a la baja los precios globales

El secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, afirmó que Venezuela atraviesa una transformación en materia de inversión, impulsada por el incremento de la producción petrolera.

En una publicación en su cuenta de X, Wright atribuyó este proceso a la administración del presidente Donald Trump y señaló que el aumento de la producción de crudo tendrá efectos sobre el mercado energético internacional.

“Gracias al presidente Trump, estamos presenciando una transformación histórica en la inversión en toda Venezuela”, escribió Wright.

El funcionario estadounidense agregó que el crecimiento de la producción petrolera “ejercerá una presión a la baja sobre los precios energéticos globales”.

Wright también vinculó el incremento de la actividad petrolera venezolana con objetivos de seguridad y desarrollo regional. “Al mismo tiempo que creará un Hemisferio Occidental más seguro y próspero”, afirmó.

Caracas / Redacción web