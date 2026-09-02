Familias de La Guaira son reubicadas en el urbanismo Gaspar Marcano

La gobernadora Marisel Velásquez anunció la llegada de ciudadanos procedentes de La Guaira, quienes fueron reubicados en el estado Nueva Esparta, tras quedar damnificados debido al doblete sísmico del 24 de junio.

Un total de 32 familias arribaron a la entidad para establecerse de manera formal en sus nuevos hogares asignados dentro del urbanismo Gaspar Marcano.

Durante el recibimiento de este grupo de personas, la mandataria estadal compartió impresiones sobre la conmovedora recepción de las familias en sus viviendas, ubicadas en el municipio Marcano de la isla de Margarita.

En sus declaraciones, la máxima autoridad de la entidad expresó su gratitud por la seguridad y la vida de los afectados, quienes atravesaron momentos difíciles durante la emergencia vivida en su lugar de origen.

Disposición y compromiso

Velásquez ratificó la disposición y el compromiso de la gestión pública regional para brindar apoyo integral a cada uno de los nuevos residentes.

Aseguró que las autoridades competentes mantendrán una supervisión cercana para asegurar una atención continua a las necesidades y prioritarias de la comunidad reubicada.

Este traslado forma parte de un plan integral diseñado para atender a las personas vulnerables tras el evento natural.

Nueva Esparta / Mario Guillén Montero