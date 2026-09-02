AN de 2015 llama a juristas y sociedad civil a participar en la renovación del TSJ

La Asamblea Nacional electa en 2015, liderada por Dinorah Figuera, hizo un llamado este martes 1 de septiembre de 2026 a juristas y a la sociedad civil venezolana para que se involucren en el proceso de renovación del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ). El anuncio se produjo el mismo día en que el Parlamento de mayoría chavista aprobó, por unanimidad, una reforma a la Ley Orgánica del TSJ que amplía la composición del Comité de Postulaciones Judiciales, la instancia encargada de participar en la designación de los próximos magistrados.

Con esta reforma, el comité pasará de 21 a 23 integrantes, distribuidos en 12 representantes de la sociedad civil y 11 diputados, otorgando así mayoría a los sectores no parlamentarios en el proceso de selección. La modificación se enmarca en los acuerdos alcanzados el pasado 12 de agosto entre el chavismo y la delegación opositora en la mesa de diálogo político impulsada por Estados Unidos, en la que ambas partes se comprometieron a una renovación total del máximo tribunal venezolano.

"Hoy se dio un paso más hacia la construcción de un TSJ independiente, al servicio de la Constitución y de todos los venezolanos", señaló la AN 2015 en un comunicado publicado en su cuenta de X. La instancia opositora indicó que ahora se necesitará que representantes de la sociedad civil "sean los ojos de Venezuela dentro del comité" y que juristas "integren el Consejo Independiente de Revisión de Credenciales" para verificar el cumplimiento de los requisitos constitucionales de quienes se postulen.

La AN 2015 también invitó a "hombres y mujeres del derecho dispuestos a asumir la responsabilidad de transformar el sistema de justicia" a postularse como magistrados para el nuevo TSJ. "Seguiremos trabajando junto a la sociedad civil para lograrlo e informando cada paso de este proceso", agregó la delegación opositora, que calificó la reforma como "un paso más" hacia una alta corte "independiente" que esté "al servicio de la Constitución y de todos" los venezolanos.

El proceso de renovación del TSJ es considerado por analistas como una de las primeras grandes pruebas institucionales de la transición política en Venezuela. La discusión, que en mayo de 2026 había comenzado con la convocatoria a juristas para postularse como magistrados bajo un esquema de renovación parcial, se transformó tras el acuerdo del 12 de agosto en un proceso de sustitución total de los 32 magistrados del máximo tribunal, bajo lo que representantes de la AN 2015 han descrito como un "mecanismo riguroso" orientado a restablecer la confianza institucional en el sistema de justicia venezolano.

Caracas / Redacción web