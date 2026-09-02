Venezuela firma acuerdos petroleros y eléctricos con Chevron, Eni y General Electric durante visita del secretario de Energía de EE.UU.

Venezuela firmó este miércoles 2 de septiembre de 2026 una batería de acuerdos con Chevron, la italiana Eni y General Electric Vernova, en los sectores petrolero y eléctrico, durante una visita a Caracas del secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright. La ceremonia se realizó en el Palacio de Miraflores, con la presencia de la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, y representantes de las empresas involucradas.

El acuerdo de mayor peso económico se dio entre Petróleos de Venezuela (PDVSA) y Chevron, mediante el cual ambas partes acordaron adecuar los contratos de las empresas mixtas Petroboscán, Petropiar y Petroindependencia a la nueva Ley de Hidrocarburos reformada en enero de este año. El presidente ejecutivo de Chevron, Mike Wirth, anunció una inversión superior a los 7.000 millones de dólares en los próximos cinco años, con la que la petrolera estadounidense espera duplicar su producción en el país hasta unos 600.000 barriles diarios.

La Embajada de Estados Unidos en Caracas informó a través de sus redes sociales que Wright encabezó una delegación de alto nivel integrada por funcionarios del Gobierno estadounidense y representantes del sector privado, que supervisó la firma de contratos "por miles de millones de dólares" en las áreas de petróleo, gas y electricidad. Según la representación diplomática, los acuerdos permitirán duplicar la producción petrolera venezolana y contribuirán a modernizar el sistema eléctrico nacional.

Entre los convenios anunciados también figura uno con General Electric Vernova, orientado a recuperar la infraestructura eléctrica del sector petrolero venezolano, de manera que la industria pueda contar con capacidades propias de generación y evitar así la saturación del sistema eléctrico nacional.

Rodríguez calificó este acuerdo como "extraordinario" y aseguró que, junto con el contrato suscrito para que la estatal Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec) recupere sus sistemas de transmisión, se trata de acuerdos "por la vida de los venezolanos". "Esencial para la vida de una nación, sin electricidad no hay vida", enfatizó la mandataria encargada.

Por su parte, Wright destacó que "el catalizador para cambiar a Venezuela es la energía" y afirmó que el presidente Donald Trump instruyó avanzar "a la velocidad más rápida posible" en la transformación del sector energético venezolano. El funcionario estadounidense se encontraba en el país desde el 1 de septiembre, acompañado por el encargado de negocios de la Embajada de EE.UU. en Caracas, John Barrett, y el vicepresidente sectorial de Economía de Venezuela, Calixto Ortega Sánchez.

Los acuerdos de este miércoles llegan apenas días después de que Trump anunciara, el viernes 28 de agosto, lo que calificó como "el acuerdo petrolero más grande de la historia mundial" entre Washington y Caracas, mediante el cual Estados Unidos aseguró el "control mayoritario" de más de 65.000 millones de barriles de las reservas probadas de crudo venezolano.

La visita de Wright a Caracas se produce, según reportaron agencias internacionales, como parte de los primeros pasos concretos para la puesta en marcha de ese convenio, en momentos en que Venezuela busca recuperar una industria petrolera golpeada por años de falta de inversión y corrupción.

Caracas / Redacción web