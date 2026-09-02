Vecinos de Santa Rosa, en Freites, piden agilizar perforación de acuífero

Tras seis meses sin recibir ni una gota de agua por tuberías, habitantes de la parroquia Santa Rosa, ubicada en el municipio Freites del estado Anzoátegui, piden agilizar los trabajos de perforación del acuífero que iniciaron el pasado mes de junio.

Así lo expresaron vecinos de la población, quienes enfatizaron que el gasto que deben hacer para adquirir el agua es un golpe fuerte para el bolsillo de muchas familias y aún no saben cuándo podrán contar nuevamente con el servicio.

"No he sabido nada en los últimos días, pero ya esto no se aguanta porque tenemos mucho tiempo comprando agua. Es urgente que terminen ese pozo porque estamos viviendo una situación crítica", dijo Yusanny Hernández, habitante de la calle Bolívar, quien señaló que adquiere cada tambor de agua en un dólar.

Otra residente del pueblo, quien prefirió omitir su nombre, señaló que la situación económica es "muy dura" y le resulta difícil adquirir el agua para los quehaceres del hogar.

"Lo principal es tener la comida, pero si no tienes agua no puedes hacer nada en la casa. Necesitas agua para cocinar, fregar, lavar y otras cosas. Entonces hay que dejar de comprar un paquete de harina o de arroz para poder adquirir aunque sea un tambor diario. Estamos así desde febrero y no sabemos hasta cuándo seguirá este problema. Ya es tiempo de que terminen ese pozo", expresó.

Labores

Según información difundida en las cuentas de redes sociales de la alcaldía de Freites, los trabajos de perforación del acuífero comenzaron el 11 de junio y la obra es ejecutada de manera articulada entre el gobierno local y la Hidrológica Venezolana (Hidroven).

De acuerdo con los datos suministrados por la municipalidad, "la intervención contempla una perforación de 140 metros de profundidad y beneficiará directamente a más de 500 familias".

Extraoficial

De manera extraoficial se conoció que esta semana, a través de un grupo de WhatsApp en el que se plantean los problemas de la comunidad, los habitantes del pueblo recibieron información sobre el estatus de la obra.

Según los datos divulgados, las labores se encuentran a cargo de una empresa privada y desde el lunes, 31 de agosto, "se presentó una eventualidad operativa por el colapso de las paredes y el aprisionamiento de la sarta de perforación".

El reporte explica que tomarán acciones en los próximos días, lo que incluye una inspección del personal técnico de Hidroven para evaluar la situación, pero no fija una fecha probable para la culminación del proyecto.

Santa Rosa / Danela Luces