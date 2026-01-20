Windi Graterol clasificó a la Copa Islas Malvinas en Argentina

La Unión de Formosa mantuvo su solidez como local y aseguró la clasificación a la Copa Islas Malvinas, tras doblegar 79-68 a Platense, en la continuación de la Liga Nacional de Baloncesto de Argentina.

Guiados por el pivot venezolano Windi Graterol, los formoseños quedaron con récord de 13-6, se ubican segundos en la clasificación y estarán en la cita isleña, reservada para los cuatro primeros lugares de la tabla tras la primera vuelta del campeonato.

Graterol figuró con 14 puntos y siete rebotes por los ganadores, mientras que Anthoan Urbina no vio acción por El Calamar.

Cisneros tumbó al líder

En el estadio Socios Fundadores, Gimnasia de Comodoro superó 88-75 al líder Ferrocarril de Oeste, para ascender hasta la séptima casilla del circuito.

Por los verdes, el alero venezolano Ányelo Cisneros figuró con siete tantos, dos rebotes, una asistencia y un tapón. Su compañero, el pivot sucrense Jesús Centeno, no vio acción.

Ascanio y “Zancudito” enrachados

Olímpico de La Banda obtuvo su tercer triunfo en fila tras dominar 77-64 a San Martín de Corrientes.

El quinteto dirigido técnicamente por el entrenador Martín Villagrán quedó con registro de 9-12, para ubicarse en la 14ta posición de la tabla.

Por Olímpico, el base criollo Edwin “Zancudito” Mijares produjo seis unidades, una captura, cuatro entregas y dio una tapa; en tanto que su coterráneo José Ascanio se hizo presente con cuatro dianas, dos tableros y una recuperación.

Guerra airoso

Unión de Santa Fe se apoyó en el calor de su fanaticada para doblegar 99-76 a Atenas de Córdoba y equilibrar su récord en 9-9.

El Tatengue quedó en la 12da casilla de la Liga Nacional, pensando en su objetivo de estar en el playoff.

Por los santafesinos, el guardia venezolano Yeferson Guerra se distinguió con 10 unidades, tres rebotes, una asistencia y un robo de pelota.

Santiago / León Aguilar