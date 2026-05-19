Una asociación de jubilados de Anzoátegui planteará la situación del sector al Cleanz

Representantes de la Asociación de Jubilados y Pensionados en Acción de Anzoátegui se preparan para que una comisión, encabezada por el presidente Gustavo Tovar, plantee la situación del sector, ante el Consejo Legislativo del estado (Cleanz).

Tovar señaló que se espera que el presidente del parlamento, Andrés Márquez, los reciba la próxima semana y le entreguen un documento, con atención al gobernador Luis Marcano, en donde dejarán plasmado una serie de peticiones.

En primer lugar, señaló que tratarán el tema salarial, puesto que piden un salario mínimo de $200 mensuales. También solicitarán al Ejecutivo estadal la entrega de un bono especial de $200, para paliar la situación económica.

"Lo hemos solicitado en varias oportunidades al gobernador y nada. Desde hace cinco o seis años que nos dió un bono de 100 dólares, más nunca se ha acordado. Nosotros sabemos que hay dinero en las arcas del estado", expresó.

Inversión

Tovar manifestó que igualmente pedirán que le inyecten más recursos a la Clínica de los Trabajadores de la gobernación.

"Queremos que la doten de medicinas, que pongan en funcionamiento el laboratorio, rayos x, y en fin que hagan correctivos. Si no llevas teléfono no te puedes hacer rayos x porque no hay laminadas, sino puro digital. Son correctivos que se deben hacer", mencionó entre las peticiones.

Tovar también considera necesario que exista un representante sindical dentro de estas instalaciones sanitarias, para garantizar el funcionamiento.

Barcelona / Elisa Gómez