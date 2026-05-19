Realizan Mercadito Literario para fomentar la lectura en El Tigre (+Fotos)

Se celebró en El Tigre, estado Anzoátegui, la primera edición del Mercadito Literario, para ofrecer libros a bajo costo y promocionar la lectura como un recurso inagotable en el tiempo.

El evento fue organizado por la reconocida fundación Bichito de Luz y se enmarcó en la programación por la fiesta del libro, iniciada desde el mes de abril.

Quienes asistieron a este evento en el municipio Simón Rodríguez pudieron disfrutar de un momento diferente, entre letras, compartir y hasta dinámicas basadas en grandes obras literarias.

Objetivo

Milixa Vásquez, directora de la fundación, resaltó que con este tipo de actividades buscan democratizar la lectura para asegurar su trascendencia.

"Queremos desmontar la teoría mecanisista de leer, que luego de aprenderlo ya se cierran los libros y no hay una trascendia porque no hay un gusto y un disfrute por hacerlo", aseveró.

Biblioteca familiar

Jesús Senior acudió al mercadito junto con su esposa e hijas, en busca de ejemplares valiosos para construir una biblioteca familiar. Afirmó que estos espacios dedicados a los libros son de provecho para nutrir la cultura entre los suyos.

"La lectura es una oportunidad para conocer nuevos mundos y disfrutar en familia. En mi hogar simpre estamos compartiendo mientras leemos e intercambiamos la opinión de la lectura que hacemos", comentó.

Además de stands repletos de libros, la actividad contó con otras muestras artísticas y emprendimientos locales, que se unieron para apoyar la iniciativa.

Desde Bichito de luz suman 27 años impulsando la formación lectora de niños, familias y docentes y continúan trabajando para crear puntos de encuentros gratos, que rescaten el amor por los libros.

El Tigre / Damary Díaz