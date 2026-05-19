ONG Realidad Helicoide: Excarcelan a tres expolicías metropolitanos, detenidos por sucesos de abril 2002

La noche de este martes 19 de mayo de 2026, se dio a conocer -de manera extraoficial- que fueron excarcelados Héctor Rovaín, Erasmo Bolívar y Luis Molina, tres exfuncionarios de la Policía Metropolitana (PM) que permanecieron privados de libertad por más de dos décadas.

La información fue confirmada por la Organización No Gubernamental (ONG) Realidad Helicoide a través de sus canales informativos.

Los tres agentes formaban parte del grupo de funcionarios condenados a la pena máxima de 30 años de prisión. Se les acusó de homicidio calificado frustrado en complicidad correspectiva, bajo el cargo de presuntamente haber disparado durante los violentos acontecimientos políticos y civiles del 11 de abril de 2002 en el centro de Caracas.

Caso prolongado

El caso de Rovaín, Bolívar y Molina se consolidó como uno de los más prolongados, complejos y controvertidos dentro del sistema judicial venezolano contemporáneo.

A lo largo de estos 23 años, diversas organizaciones de derechos humanos, activistas y la defensa técnica de los uniformados denunciaron de manera sistemática la violación de sus derechos fundamentales.

De acuerdo con los argumentos de su defensa, el Estado venezolano les negó reiteradamente los beneficios procesales que les correspondían estrictamente por ley.

Solicitudes consignadas

Los abogados defensores habían consignado múltiples solicitudes argumentando que los tres exfuncionarios ya habían cumplido con creces más de la mitad de la condena impuesta y mantenían una conducta ejemplar dentro del recinto penitenciario.

Bajo la legislación nacional, estos factores los hacían aptos para optar a medidas como el régimen abierto o la libertad condicional, peticiones que fueron ignoradas o diferidas durante años.

Hasta las 10:00 pm, las autoridades judiciales no han emitido un pronunciamiento oficial detallando las condiciones bajo las cuales se otorgó la libertad a los tres exfuncionarios.

Caracas / Redacción Web