Arsenal FC es campeón de la Liga Premier inglesa tras 22 años de sequía

El Arsenal FC se convirtió este martes en el flamante campeón de la temporada 2025/2026 de la Liga Premier de Inglaterra. Un empate 1-1 entre el Bournemouth y el Manchester City (segundo en la tabla), sentenció el título para los londinenses.

Con la conquista del cetro (el 14 de su historia) los "gunners" rompen una sequía de 22 años. La última vez que habían alzado el trofeo doméstico fue en la contienda 2003/2004, en aquella generación que quedó denominada como "los invencibles", tras coronarse de manera invicta con 26 victorias y 12 empates.

Pese a que resta todavía una jornada de la campaña, los dirigidos por Mikel Arteta pueden afrontar esa última fecha (contra Crystal Palace) con tranquilidad, enfocando ahora sus fuerzas en la final de la Liga de Campeones de Europa, que disputarán el sábado 30 de mayo contra el París Saint Germain (PSG) de Francia.

Ahuyentó fantasmas

En los últimos años el Arsenal tuvo varias oportunidades de consagrarse campeón de la liga inglesa, pero no concretó hasta ahora. En diferentes temporadas estuvo líder por múltiples jornadas, pero al llegar a la recta final siempre se caían en detrimento de Liverpool o Manchester City.

Incluso el Leicester City le ganó la pulseada en la campaña 2015/2016, sacándole hasta 10 puntos de ventaja en una zafra en la que los grandes equipos de Inglaterra no estuvieron al nivel acostumbrado.

Sin embargo, en esta 2025/2026 el cuadro cañonero lució más dominante, ganó duelos claves y, cuando se pensaba que volverían a pifiar como en ocasiones pasadas por algunos resultados negativos, tuvieron el carácter para reponerse y celebrar el título más de dos décadas después.

Al entrenador Arteta le costó seis temporadas y media ganar el cetro del certamen doméstico de fútbol´profesional con los "gunners", aunque no es su primer trofeo con el equipo ya que antes obtuvo una FA Cup y dos Community Shield.

Celebración interna

El Arsenal, que jugó el lunes por la fecha 37 de la liga y venció 1-0 al Burnley, celebró su campeonato de manera interna. Y es que le tocó estar atento al choque del Manchester City, que terminó empatando.

Los cañoneros tienen 82 puntos y los citicens 78. A falta de solo una jornada, resulta imposible para los ciudadanos alcanzar a los londinenses y por eso esto son monarcas.

Puerto La Cruz / Javier A. Guaipo