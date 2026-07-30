VV realizará la "Caminata Azul" en el municipio Libertad

Este domingo, 2 de agosto, a las 9:00 de la mañana, el equipo municipal de Vente Venezuela (VV) en el municipio Libertad realizará la "Caminata Azul" en la población de San Mateo, ubicada en la zona centro del estado Anzoátegui.

Así lo informó el coordinador de VV en esa jurisdicción, Pedro Guzmán, quien agregó que el lugar de concentración será la sede del partido azul, ubicada en la calle Principal del sector El Zamuro y destacó que la jornada contará con la presencia de 12 dirigentes municipales de la organización política en la entidad.

"Además tendremos la participación de los activistas de Vente Venezuela en las parroquias de Libertad, quienes se unirán a esta actividad que incluye un recorrido por las calles de la población para llevar un mensaje a la ciudadanía", indicó.

Objetivo

Guzmán enfatizó que con esta caminata buscan movilizarse para seguir en las calles exigiendo elecciones presidenciales, el respeto a la soberanía popular y la declaración de "emergencia constitucional" para activar los mecanismos necesarios a fin de lograr la designación de nuevos rectores del Consejo Nacional Electoral (CNE) y la legalización de los partidos políticos.

"Seguiremos exigiendo la habilitación de los candidatos para esas elecciones, incluyendo a María Corina Machado, quien es nuestra líder, y además pedimos la liberación de los presos políticos", expresó.

San Mateo / Danela Luces