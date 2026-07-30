Habitantes de Aragua de Barcelona tienen seis días sin agua

La paralización del bombeo en la torre toma de la planta potabilizadora de Aragua de Barcelona, en la zona centro del estado Anzoátegui, mantiene a los habitantes de esa población sin una gota de agua desde hace seis días.

Así lo reportaron vecinos de la localidad, quienes agregaron que la falla se habría originado por la quema de tres transformadores de 160 Kva en la torre toma afectando a los usuarios de la zona urbana del municipio Santa Ana que ahora tienen que abastecerse a través de camiones cisternas.

"Al parecer, ya Hidroven (Hidrológica Venezolana) trajo dos transformadores, pero todavía falta uno. Eso nos obliga a comprar agua y cada tambor cuesta entre 800 y 900 bolívares. Ojalá que resuelvan el problema rápido porque hacer ese gasto en agua no es fácil para la mayoría de las familias", dijo un vecino, quien se identificó como Jhonatan García.

Expresiones

Los residentes expresaron que las continuas fallas de electricidad también afectan el suministro de agua y piden a las autoridades de la Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec) que informen sobre la causa de los frecuentes cortes eléctricos y los apagones que se producen en el municipio Aragua.

"Lo que se escuchó en el pueblo es que supuestamente los transformadores se quemaron después de que hicieron unos trabajos para corregir un problema en una línea eléctrica que está en la vía a la represa La Estancia. Esos equipos son caros y se queman por tantos bajones, tantos cortes y apagones. Corpoelec lo único que ha hecho es aumentar las horas de los cortes que ahora son de seis horas. Ya estamos cansados de esa situación todos los días y nadie nos dice qué está pasando", comentó una residente, quien prefirió omitir su nombre.

Aragua de Barcelona / Danela Luces