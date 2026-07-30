Autoridades de Bermúdez anuncian plan de acción para atender crisis hídrica en Playa Grande

El alcalde del municipio Bermúdez, Julio Rodríguez; y el gerente de la Hidrológica de Venezuela (Hidroven), en el estado Sucre, Benjamín Bustamante, anunciaron este jueves en rueda de prensa, la puesta en ejecución de un plan de acción para afrontar la crisis hídrica que padece la parroquia Bolívar y que afecta especialmente a Playa Grande.

Pese a las recientes inversiones para repotenciar al acueducto El Carupanero, los problemas que se presentan actualmente tienen que ver con una disminución sostenida de los niveles del embalse Clavellinos, en el municipio Ribero, que da agua tanto a este último como a Bermúdez y algunas zonas de la jurisdicción Andrés Mata.

El mandatario local dijo que la hidrológica se encuentra realizando maniobras técnicas y llaveo para garantizar el suministro, especialmente en zonas altas de Playa Grande.

Por otro lado, además de resaltar que se enfocarán en crear conciencia, planean un operativo especial coordinado con seguridad para abordar tomas ilegales y mejorar el caudal.

"La próxima semana habrá un operativo especial que estará coordinado por el general Borrego, junto con el equipo de la ZODI (Zona de Defensa Integral) y los cuerpos policiales, a fin de eliminar tomas ilegales que existen en la red para poder mejorarar la presión, el caudal y que el sistema siga funcionando como hasta hace algún tiempo".

Obras

Anunció que en Playa Grande iniciarán la sustitución de tuberías en la calle principal y la colocación de válvulas para mejorar el suministro en zonas bajas y altas.

Adelantó que retomarán la ejecución de los sistemas de bombeo de los Bloques de Playa Grande y Playa Grande Arriba.

Rodríguez informó que este viernes se reunirán con las comunas de Playa Grande, para informar de la situación, propuesta que secundó el alcalde de Ribero, Juan Carlos Rojas, quien destacó la necesidad de dialogar con los comuneros sobre el embalse Clavellinos.

Desperdicio

El gerente de Hidroven en Sucre, Benjamín Bustamante, explicó que buscan garantizar el abastecimiento de Playa Grande con llaveos y agregó que se revisará el acueducto para normalizar las tomas no autorizadas.

"Las tomas son las que nos están afectando el suministro para la ciudad. Vamos a empezar a abordar el lunes con este equipo de trabajo donde están todas las instituciones de los gobiernos municipal, regional y nacional".

Durante la rueda de prensa se aclaró que se está realizando la potabilización del agua en la planta de Clavellinos.

Reconoció que Playa Grande es la "cola" del acueducto y recibe menos agua que otras zonas y se necesitan entre 150 y 200 litros por segundo para llegar a los tanques morochos.

Embalse

Especificó que desde el embalse en Ribero salen 1.500 litros por segundo, "van pasando por Ribero, ahí se queda una cantidad de agua, son 72 kilómetros el recorrido. Hay unas 52 derivaciones, que se van quedando con líquido".

Entre los planes a mediano plazo se encuentran el mantenimiento del acueducto de Macarapana y la rehabilitación del acueducto de Santa Rosa.

Destacó Bustamante que durante la rehabilitación de El Carupanero lograron eliminar unas 500 tomas.

"Todavía tenemos tomas no autorizadas, desproporcionadas", acotó.

Sucre / Yumelys Díaz