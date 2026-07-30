Onda tropical 32 llegará al país este fin de semana con lluvias intensas 

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh) informó sobre el desarrollo de las ondas tropicales activas e indicó que la onda tropical 32 se posará sobre el territorio nacional este fin de semana.

Prevé que llegará a la Guayana Esequiba entre el sábado 1 de agosto y el domingo 2, y que podría generar lluvias, nubosidad y descargas eléctricas en distintas zonas del país.

De acuerdo con el análisis de este jueves 30 de julio, se han contabilizado 33 sistemas en la temporada, de los cuales 29 ya han transitado o impactado el territorio venezolano. De este mapa, actualmente se mantienen cuatro ondas tropicales activas en su desplazamiento por el Atlántico, el Caribe y el continente.

La onda tropical 29 se encuentra desplazándose sobre México, avanzando a una velocidad aproximada de 18 km/h, mientras que la onda tropical 31 transita sobre el territorio colombiano, también con una velocidad de desplazamiento de 18 km/h.

El reporte indica que la onda tropical 32, ubicada sobre la Guayana Francesa, avanza a 27 km/h y los pronósticos oficiales estiman su aproximación e ingreso a la Guayana Esequiba en las próximas horas.

Posteriormente, llegaría a territorio venezolano el sistema más reciente formado, la onda tropical 33. Se localiza en el Océano Atlántico Central Tropical, desplazándose a 18 km/h, y se prevé su llegada a la Guayana Esequiba entre el martes 4 y el miércoles 5 de agosto.

Caracas / El Impulso