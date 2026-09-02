VV realizará acto de reinauguración de sede en la parroquia San Joaquín

El próximo domingo, 6 de septiembre, la dirección ejecutiva del partido Vente Venezuela (VV) en el municipio Anaco realizará la reinauguración de la sede en la parroquia San Joaquín, ubicada en la zona centro del estado Anzoátegui.

Así lo informó el dirigente municipal de VV en esta jurisdicción, Julio Itriago, quien agregó que el acto se encuentra pautado para las 10:00 de la mañana y contará con la presencia del coordinador estadal, Omar González Moreno.

"Planificamos nuestra agenda semanal enfocada en el crecimiento de la militancia y la formación ciudadana. Continuaremos con las jornadas de empadronamiento y afiliación y cerraremos el domingo con la reinauguración de la sede parroquial en San Joaquín, consolidando así la presencia del partido en la zona", expresó.

Dijo que hoy miércoles se estaría dictando un curso de formación en inteligencia emocional, mientras que mañana estarán desplegados en el sector Las Vegas con el empadronamiento y la afiliación de militantes del partido.

"Ayer estuvimos en El Araguaney donde vecinos de todas las edades se sumaron a las filas de Vente Venezuela demostrando que el anhelo de cambio y organización ciudadana es indetenible en Anzoátegui", aseveró.

Anaco / Danela Luces