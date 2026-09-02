Fedecámaras Anzoátegui resalta la necesidad de mejorar el sistema eléctrico

El presidente de la Federación de Cámaras y Asociaciones de Comercio y Producción de Venezuela (Fedecámaras) en el estado Anzoátegui, José Da Costa, resaltó la necesidad que existe de mejorar el sistema eléctrico para poder impulsar una mejora económica.

Destacó que hay un esfuerzo de quienes hacen vida en el sector comercial e industrial para mantenerse de pie, pero insistió en que esto resulta cuesta arriba con las deficiencias en electricidad "y otras cosas más".

"Nosotros (Anzoátegui) somos un estado privilegiado. Tenemos de todo. Agricultura, playas, tenemos la mayor reserva de petróleo en el mundo; gas en Anaco", dijo el gremialista, a la vez que reiteró que para sacar provecho a todo eso deben existir unas condiciones que actualmente no se cumplen.

Inversión

Da Costa fue enfático al hablar del sistema eléctrico como una prioridad esencial para el gremio empresarial.

"Pero eso no se va a mejorar de un día a otro. Se lleva un tiempo y nosotros como comerciantes e industriales debemos tener paciencia", expresó.

De igual manera señaló que hay quienes tienen planta eléctrica para mantener la operatividad durante los racionamientos, pero en ocasiones eso genera otro problema y es el acceso al gasoil.

Carga fiscal

El presidente de Fedecámaras Anzoátegui indicó que en la actualidad tienen una carga fiscal que supera el 50% de lo que producen, lo cual calificó como fuerte para cualquier comercio o empresa.

"Si no tienen rendimiento, no pueden mejorar a sus trabajadores, a sus locales y no pueden invertir en otras cosas. La idea que tenemos las cámaras del estado es que haya un ajuste en los impuestos", agregó el vocero.

Barcelona / Javier A. Guaipo