Dos presuntos miembros de la banda “el curí” cayeron abatidos en enfrentamientos en la troncal 10

Autoridades policiales del estado Sucre confirmaron la muerte de Carlos Eliecer García Márquez, de 21 años de edad, señalado de haberse erigido como el nuevo cabecilla de la banda “el curí”, tras la muerte de Yonaiker José Brito, alias “el jaque”, el pasado 21 de agosto.

Este último cayó abatido al supuestamente enfrentarse a comisiones de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) y la Policía Nacional Bolivariana (PNB), durante un operativo en la troncal 10.

Según la información que se maneja, el cadáver del presunto delincuente ingresó a la morgue del Hospital Santos Aníbal Dominicci de Carúpano, municipio Bermúdez, proveniente de la jurisdicción Andrés Eloy Blanco, específicamente del sector Costilla de Vaca, en la troncal 10, entre Sucre y Monagas, en un supuesto enfrentamiento con organismos de seguridad.

En otro hecho, pero relacionado, también resultó herido de gravedad un adolescente de 17 años, quien falleció a su ingreso al centro hospitalario, cuando era operado por una herida de bala en la tráquea. El reporte de los hechos señala que García Márquez murió debido a heridas por arma de fuego.

La señalada banda “el curí” es una organización delictiva que durante años ha mantenido en zozobra a los conductores que transitan por la troncal 10.

Fuentes extraoficiales informaron que tanto García Márquez como el adolescente de 17 años, habrían estado involucrados en el secuestro de un adolescente de 12 años, cuyos datos y estado actual se desconocen.

Sucre / Yumelys Díaz