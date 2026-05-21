VV juramentó tres comanditos en Cantaura en su semana aniversaria

Tres comanditos han sido juramentados en Cantaura, municipio Freites, en el marco de la programación por el 14 aniversario del partido Vente Venezuela (VV) en esa localidad, ubicada en la zona centro del estado Anzoátegui.

Así lo informó el coordinador municipal de VV en esa jurisdicción, Marcos Pérez Bellizia, quien agregó que el martes 19 juramentaron al comandito "A la Venezolana", en el sector Inavi I; mientras que el miércoles 20 correspondió a las estructuras de la calle Piar Norte y la calle Guevara y Lira.

"Para hoy jueves tenemos previsto tomar juramento al grupo del sector El Guayana. Todo esto forma parte de la agenda por la semana aniversaria del partido que también incluye una conferencia sobre el manejo de las emociones en defensa de la democracia que se realizará el sábado 23", indicó.

El dirigente acotó que las actividades finalizarán el domingo 24 con una misa de acción de gracias en el Santuario Mariano Nuestra Señora de La Candelaria, a las 9:00 de la mañana, y posteriormente habrá un brindis en la sede del partido azul.

Destacó que la dirección ejecutiva municipal de Vente Venezuela sigue en contacto casa por casa llevando el mensaje de María Corina Machado en defensa de la libertad y la democracia.

Cantaura / Danela Luces