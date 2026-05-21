Primer hospital del municipio Guanipa registra 15% de avance en su construcción

Un 15% de avance registra la construcción de lo que será el Hospital Tipo 1 Materno Infantil “María Ojeda”, primer centro asistencial de envergadura en el municipio Guanipa del estado Anzoátegui, de acuerdo con una verificación hecha por autoridades.

En una reciente inspección, el alcalde de Guanipa, Pedro Martínez; y la secretaria general de gobierno y presidenta de la Corporación de Vialidad e Infraestructura del estado Anzoátegui (Covinea), Katiuska Homsi, constataron que la obra se desarrolla conforme a los cronogramas establecidos.

El mandatario municipal calificó el proyecto como “la más importante obra de ingeniería desarrollada por el estado en los últimos 20 años”.

Se prevé que para el año 2027 el hospital sea culminado y puesto al servicio de la comunidad, que durante años ha dependido principalmente de redes ambulatorias y del hospital situado en la vecina población de El Tigre.

Resurgimiento

El gobernador del estado Anzoátegui, Luis José Marcano, anunció el 20 de agosto de 2025 que retomarían el levantamiento de este proyecto, el cual llevaba varios años paralizado bajo la mirada de diferentes gestiones del oficialismo.

Según la planificación actual, el hospital contará con salas de emergencia pediátrica y de adultos, hospitalización, quirófanos, maternidad, banco de sangre, laboratorio, radiología, morgue, sala de gases medicinales, farmacia, comedor, estacionamiento y área administrativa.

Guanipa / Damary Díaz