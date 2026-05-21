Sindicato: el manejo del tema salarial está lejos de satisfacer reclamos de los trabajadores

A juicio del secretario general del sindicato Unión Regional de Empleados Públicos de Anzoátegui (Urepanz), Héctor Jiménez, el gobierno nacional ha manejado de forma unilateral el tema del salario en Venezuela y está lejos de satisfacer los "justos reclamos" hechos por los trabajadores.

Para el sindicalista, el llamado al diálogo para resolver lo relacionado con el sueldo base en la nación "quedó en más de los mismo".

"Con un salario real de 130 bolívares, los esfuerzos que hasta ahora ha hecho el movimiento sindical, la masa laboral activa, jubilados y pensionados quedaron en más de lo mismo ante la acción de un autoritarismo ordenado desde Miraflores. No existe voluntad política para el entendimiento global de las partes involucradas. La continuidad de la aplicación de bonos atiende definitivamente al entierro de lo contemplado en la Constitución y la Ley Orgánica del Trabajo sobre el salario y los beneficios contractuales", comentó.

Jiménez hizo énfasis en que el Estado muestra, constantemente, señales de improvisación en lo que respecta al tema salarial en el país.

"Se nos dijo en las primeras de cambio que el bono de guerra se aumentaba a $200, quedando la cesta ticket en $40 para una bonificación de $240 mensual, cosa que no fue así, pues en la quincena del mes de mayo se canceló $150, esperando en una segunda quincena $40 de cesta ticket y un agregado de 50$, es decir, faltan por percibir $90 para que dé el total de $240", añadió.

Prestaciones sociales

Para finalizar, el secretario general de Urepanz resaltó que a todo este tema se le suma la preocupación que hay dentro de la masa laboral en torno a lo que pueda ocurrir con las prestaciones sociales, luego de que la Federación de Cámaras y Asociaciones de Comercio y Producción de Venezuela (Fedecámaras) propusiera ajustar el cálculo de este beneficio.

"Queda en expectativa el tema neurálgico sobre el cálculo de prestaciones de los trabajadores, herencia histórica, patrimonio de cumplimiento por años de servicios cumplidos, que de no dársele el debido trato, provocará fuertes reacciones de los trabajadores y trabajadoras del país", concluyó el sindicalista.

Puerto La Cruz / Jesús Bermúdez