Conductores piden rehabilitación de varios tramos de la antigua Vía Alterna

Conductores de la zona norte del estado Anzoátegui mostraron su preocupación, debido a que existen varios tramos de la avenida Argimiro Gabaldón, antigua Vía Alterna, que se encuentran deteriorados.

En el canal sentido Puerto La Cruz-Barcelona, a la altura de la urbanización El Samán, se puede apreciar uno de los puntos críticos, justo en el hombrillo. Allí hay hay dos huecos y parte de la carretera está hundida.

Aunado a eso, la maleza ha crecido tanto en esa zona que ya cubre gran parte del borde.

Unos metros más adelante, en una de las curvas, hay una notable cantidad de tierra y varias piedras de diferentes tamaños, que tapan una parte del hombrillo.

Según choferes consultados, ese espacio quedó así luego de que se derrumbara levemente el cerro que se encuentra a pocos metros, tras una fuerte lluvia registrada el año pasado.

"Eso está muy peligroso, si un carro se accidenta por allí es triste, porque no tiene dónde orillarse. Las autoridades tienen que remover esas piedras", opinó el conductor Jonás Martínez.

Peligro latente

Uno de los tramos que genera mayor preocupación es el que está situado entre el hotel Aladín y el automotel New, específicamente en el puente que conecta con el sector Pele el Ojo, donde ambos canales (ida y vuelta) cuentan con desniveles bastante marcados, a tal punto que cuando los vehículos pasan por el lugar el ruido es notable.

Los que sí tienen conocimiento de la afectación en la vía transitan despacio para cuidar el tren delantero de sus carros o camionetas.

En ese punto de la Alterna también se puede observar como un pedazo del puente ya se cayó.

"Se nota que se están hundiendo los cimientos del puente y en cualquier momento pudiera haber un derrumbe si no corrigen esto", comentó un señor que labora como mecánico cerca del lugar.

Otros puntos

Más adelante, antes de llegar a la pasarela que da acceso al estadio del sector Guamachito, en Barcelona, en el canal derecho se formaron dos pequeños muros que, según comerciantes de la zona, han provocado accidentes.

"Yo he contabilizado como cuatro accidentes. Recuerdo que hace unos meses venía un carro que intentó esquivar el muro ese que se formó en el asfalto y chocó contra un carro que venía por el otro canal. En otra ocasión un autobús perdió el control y se montó por la acera y golpeó unos negocios", expresó el encargado de una venta de tubos de escapes.

Cerca del puente de los Bomberos de Barcelona y a la altura del semáforo que está a pocos metro de Hiper Líder hay troneras y uno que otro hueco.

De vuelta

En sentido Barcelona-Puerto La Cruz hay menos puntos deteriorados de la antigua Vía Alterna.

Un tramo que sí requiere ser rehabilitado es el que se ubica al pasar la pasarela de Barrio Sucre, donde hay al menos tres huecos pequeños.

Más adelante, antes de llegar a una estación de servicio hay otro orificio que complica el paso vehicular.

La otra zona de la avenida que necesita mejoras es la que está debajo del puente que da acceso al Hospital Universitario Dr. Luis Razetti, donde se observaron dos huecos.

De allí hasta la Universidad de Oriente (UDO) no se aprecian mayores desperfectos en la vía.

"Esperemos que el gobierno le meta la mano a esta vía principal, que es una de las más transitadas, junto con la Intercomunal", expresó el transportista Pedro Rojas.

Barcelona / Jesús Bermúdez