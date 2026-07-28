VV El Tigre confía en que elecciones se celebren antes de diciembre

La representación del partido político Vente Venezuela (VV) en El Tigre, municipio Simón Rodríguez del estado Anzoátegui, manifestó que trabaja en la organización ciudadana con la seguridad de que las elecciones presidenciales se celebren antes de diciembre de este 2026, para suplir la vacante absoluta de Nicolás Maduro.

A propósito de conmemorarse este 28 de julio dos años de los comicios en los que participó Edmundo González Urrutia, abanderado de la líder opositora María Corina Machado, Tito Mata, secretario general de la coalición celeste en la jurisdicción, dijo que se hace necesario estar más unidos para lograr un cambio político cuanto antes.

Mata aseveró que cuentan con suficiente tiempo y voluntad para cumplir este objetivo. "92% de la población venezolana piensa que a través de las elecciones se va a resolver el problema político, sociológico y por supuesto económico y moral en el país", apuntó Mata.

Nuevos nombramientos

Mata resaltó que el nombramiento de nuevos rectores del Consejo Nacional Electoral (CNE) y magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) es indispensable para avanzar en este camino.

Además, reiteró el compromiso del movimiento libertario y sus aliados de movilizar y empadronar a las familias con miras a la victoria en el próximo proceso electoral.

"Nosotros vamos a montarnos con toda la energía para organizar a toda la ciudadanía, a los padres y madres de familia, a todas las familias del país, que son el epicentro para el cambio en Venezuela", expresó.

Decisión

Finalmente, el vocero de VV señaló que aunque Machado y González Urrutia manifestaron su decisión de no participar en la mesa diálogo entre una comisión opositora y el oficialismo a partir del próximo 1ero de agosto, esto no significa que entorpecerán o sabotearán el proceso.

"Ellos tienen como objetivos principales los mismos que tienen Vente Venezuela y todas las organizaciones que no forman parte de la Plataforma Unitaria Democrático (…) y tienen ellos la responsabilidad de hacer que eso se materialice y lo que haya que hacer para ayudarlos, lo vamos a hacer", sentenció.

El Tigre / Damary Díaz