Anaquenses reafirmaron compromiso con la transición democrática

Con una concentración en el Obelisco, ubicado en el cruce de la avenida Miranda con calle Sucre del municipio Anaco, dirigentes políticos y ciudadanos conmemoraron dos años de las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024, reafirmando su compromiso con la transición democrática en el país.

La jornada estuvo marcada por el civismo y el llamado a seguir luchando por la convocatoria a nuevos comicios para lograr "la liberación del país" y contó con la presencia de César Tiapa y Necsy Pérez (Copei), Alí Bastidas, (Voluntad Popular), Geomar Landaeta (Primero Justicia) Wilman Ortiz (Concertación Ciudadana), Yanitza Sosa (Convergencia),

Hermis González y Cruz Rosas (Proyecto Venezuela) y Julio Itriago, de Vente Venezuela. También asistieron dirigentes sociales de la ciudad gasífera.

Gesta

Destacaron que la jornada del 28 de julio fue una gesta cívica que "consagró la victoria de Edmundo González Urrutia, bajo el liderazgo de María Corina Machado, demostrando que la soberanía reside en el pueblo".

También señalaron que frente a la crisis, los venezolanos han asumido el protagonismo de su redención mediante la organización ciudadana enfatizando que el futuro de la nación se construye desde las bases, con instituciones al servicio de la gente.

Anaco / Danela Luces