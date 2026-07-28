Realizan asamblea ciudadana en Margarita a dos años de las elecciones presidenciales

Residentes de diversos sectores de Nueva Esparta se congregaron en la plaza de Las Banderas del municipio Maneiro para participar en la asamblea ciudadana denominada "Con nuestras propias manos".

La actividad contó con la presencia de representantes políticos y ciudadanos locales, quienes recordaron el proceso electoral del 28 de julio de 2024 y abordaron la coyuntura actual del país.

Durante la jornada, Andrés Ruíz, coordinador de Vente Venezuela (VV) en el municipio Maneiro, destacó, desde playa El Ángel, la importancia de la jornada realizada en 2024.

Decisión electoral

Ruíz expresó que "hoy se cumplen dos años de esa fecha del 28 de julio del 2024 en que la mayoría de los venezolanos tomó la decisión de ejercer su derecho al voto y se dio cuenta, después de esa victoria tan aplastante que tuvimos, que podían cambiar su destino".

Asimismo, el dirigente hizo referencia a los procesos políticos venideros y a la situación de las personas detenidas por motivos políticos.

"Vamos a estar vigilantes de los resultados que haya en esa mesa de negociación, porque uno de los puntos que me parece muy importante es que, si se va a hacer una mesa de negociación, no pueden seguir habiendo presos políticos", señaló Ruíz.

Asamblea realizada

En la asamblea también se expresaron muestras de apoyo hacia los afectados por eventos naturales recientes en distintas regiones.

Sobre este punto, el vocero expresó "nuestra solidaridad con las víctimas de los terremotos de La Guaira y de otras regiones del país, donde vimos gente ayudando gente". Agregó que continuarán brindando asistencia con insumos en la medida de lo posible.

Ruíz compartió sus expectativas sobre el panorama político nacional y la búsqueda de soluciones democráticas. "Esperamos que de esta mesa de negociación se acelere todo lo que los venezolanos queremos y que se consigan de una vez las elecciones presidenciales que todos anhelamos", concluyó el coordinador de esa organización.

Nueva Esparta / Mario Guillén Montero