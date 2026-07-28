Solicitan que todo el personal de salud de Anzoátegui reciba el bono especial de vacaciones

El secretario ejecutivo del Sindicato de Trabajadores de la Salud (Sintrasalud) en Anzoátegui, José Igualguana, elevó su voz para solicitar que todo el personal del sector que hace vida en la entidad, reciba el pago del bono especial de vacaciones que empezó a cancelar en este mes de julio, el gobierno nacional.

Y es que, según el representante gremial, hasta ahora este beneficio, de aproximadamente $60, es depositado a los empleados del Ministerio del Poder Popular para la Salud, quedando por fuera los que dependen de la gobernación.

"En nombre de todos los trabajadores que dependemos del Ejecutivo regional, llámase médicos, enfermeras, empleados administrativos, obreros y jubilados pedimos inclusión en el pago de este bono. No es justo que siendo todos, trabajadores de la salud, este beneficio sea nada más cancelado a unos sí y a otros no, lo cual sería una discriminación", expresó.

Ante esta situación, Igualguana le exhortó al gobernador Luis Marcano para que gestione estos recursos, a través de la Oficina Nacional de Presupuesto (Onapre). Señaló que en la entidad se ha estado invirtiendo en equipamiento, dotación y mejoras en los centros de salud y los trabajadores también deben ser beneficiados.

Ingreso

Igualguana aseguró que los trabajadores solamente dependen de un bono de $150 los días 15 y uno de aproximadamente $50 los últimos de cada mes, tomando como referencia que la canasta básica alimentaria está sobre los $750.

"Sería de gran ayuda que este beneficio llegue a los trabajadores de la salud que dependemos de la gobernación del estado, porque tenemos un salario que cada día se está extinguiendo a causa de la inflación y a causa de la subida del dólar", enfatizó.

Barcelona / Elisa Gómez