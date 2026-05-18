VV El Tigre celebra su 14 aniversario enfocado en la organización de bases

Representantes del partido político Vente Venezuela (VV) dieron a conocer la agenda para celebrar los 14 años del movimiento en El Tigre, estado Anzoátegui, cuyas actividades centrales se enfocan en la organización y el fortalecimiento de sus bases dentro del territorio.

Tito Mata, coordinador de la tolda celeste en el municipio Simón Rodríguez, mencionó que la jornada conmemorativa se inició este lunes, 18 de mayo, con una misa de acción de gracias y continuaría durante la tarde con una toma de calle en el sector La Charneca.

"Haremos censos y afiliaciones para seguir construyendo casas de libertad, que no es otra cosa que la organización familiar. Desde la familia estamos creando una gran fuerza que nos permite estar en conexión con ese 84% de la población que está con María Corina Machado", precisó.

Mata aseguró que han logrado conformar una robusta estructura en el país, que les permite tener un 92% de preparación para ir a un proceso electoral. "Es decir, que a nosotros nos dan mañana el ejecútese de elecciones y Vente Venezuela ya tiene su padrón electoral prácticamente montado", explicó.

Programación

La programación aniversaria también contempla espacios de formación, como un foro que se estará realizando en la sede local de Vente, el próximo miércoles, acerca de las bondades de un gobierno liberal. El tema se abordará desde el punto de vista financiero, político y social.

El cierre de la planificación se realizará con otra misa, el domingo, 24 de mayo, para proseguir con la recreación de una cadena humana pidiendo la libertad del país.

"Esto no se trata de sustituir a los rojos por los azules o sustituir un sistema por otro. Aquí estamos comprometidos umbilicalmente con que Venezuela tiene que cambiar su calidad de vida", sentenció Mata.

El Tigre / Damary Díaz